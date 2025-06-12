В Москве дан старт обратному отсчету "100 дней до "Интервидения-2025"

Не просто шоу, а пространство для диалога и творчества. Сцена, на которой говорят не страны, а люди. Россия готовится к международному музыкальному конкурсу "Интервидение-2025".

12 июня на Манежной площади в Москве был дан старт обратного отсчета "100 дней до "Интервидения". Узнали, сколько стран уже заявило о своем участии, в каком амплуа мечтает выступить представительница Беларуси Настя Кравченко.

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Белтелерадиокомпания является соорганизатором "Интервидения-2025". С 12 июня остается ровно 100 дней до начала этого яркого международного музыкального конкурса. Обратный отсчет будет показан на футуристических часах, которые установлены на Манежной площади в Москве.

Место выбрано неслучайно, ведь часы находятся рядом с Красной площадью. Поток людей здесь всегда большой, обратный отсчет теперь будет напоминать каждому, что скоро Москва станет музыкальной столицей России.

На Манежной площади собрались, наверное, все сливки российского шоу-бизнеса. Дмитрий Билан выбран послом "Интервидения". А Ярослав Дронов (он же Shaman), который будет представлять Россию на этом конкурсе, выступил с песней "Прямо по сердцу" - это совместная работа с композитором Максимом Фадеевым. Она же осенью прозвучит и на "Интервидении".

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Shaman:

"Песня уже вышла на всех музыкальных площадках. Сама композиция останется неизменной, но то, что вокруг песни (образ, свет, звук), как и весь масштаб, который будет 20 сентября, пока неизвестны, хотя мне самому интересно, как это будет в реальности. Мы работаем, у нас еще есть целых 100 дней".

100 дней есть и у белоруски Насти Кравченко, которая будет представлять Беларусь на "Интервидении-2025". 12 июня она тоже была на Манежной площади и раздавала автографы. Многим певица знакома по проекту "Фактор.by". Название песни девушка пока держит в секрете, но очень хочет, чтобы зритель увидел ее в новом, более глубоком и драматичном образе.

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"Мне бы, честно говоря, хотелось максимально вокальную песню, чтобы слушатели, подписчики, которые привыкли меня слышать в танцевальной поп-манере, меня увидели в другом амплуа. Возможно, трагическом, грустном, возможно, и не грустном, но сильно вокальном", - поделилась Настя Кравченко.

Кстати, известная российская журналистка и телеведущая Яна Чурикова, которую многие знают по программам "Фабрика звезд" и "Золотой граммофон", внимательно следит за творчеством Насти Кравченко и верит в ее успех.

"Мне понравилось, что у нее уже есть опыт телевизионных соревнований. Она по-хорошему амбициозная, не боится критики, а это тоже важно. У нее есть мощнейшая заточка. Это будет большое соревнование, но я уверена, что Настя справится, несмотря на то что маленькая и хрупкая. Бойцовского задора, помноженного на труд, хватит, чтобы достойно представить Беларусь", - пожелала удачи телеведущая, журналист, продюсер Яна Чурикова.

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12 июня, в День России, очень многие, увидев камеру из Беларуси, говорили о союзной дружбе, не только политической и экономической, но и культурной. О той невидимой нити, которая тесно переплетает нашу историю и традиции.

Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству:

"Я недавно смотрел выпускной спектакль в Театральном институте имени Щукина музыкального курса - пародию на "Верасоў". А это значит, что отношения Беларуси и России очень близки. Если молодые студенты в своем музыкальном спектакле вспоминают белорусских исполнителей, а еще и делают это замечательно и с любовью, то что тут можно еще сказать".

Главная цель конкурса "Интервидения" - тоже объединить людей, которые говорят на разных языках, стать пространством для диалога и творчества. О своем участии уже заявили более 20 стран мира практически со всех континентов. Кстати, как сообщили организаторы, сейчас обсуждается возможность выступлений артистов из США и Европы.

Напомним, что международный музыкальный конкурс "Интервидение- 025" пройдет в Москве 20 сентября. Так что у поклонников музыки, а главное у фанатов Насти Кравченко, которая представит Беларусь на этом грандиозном шоу, еще достаточно времени, чтобы подготовиться и приехать в Москву поболеть за белорусскую звездочку.