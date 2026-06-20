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В Москве представили выставку "Баллада о несломленном поколении"
В Москве в Деловом и культурном центре Посольства Беларуси прошло мероприятие, посвященное Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
За время немецкой оккупации в Беларуси было уничтожено более 3 млн мирных граждан и военнопленных. На территории страны фашисты организовали 578 лагерей смерти. Почти 300 деревень разделили трагическую участь Хатыни - были полностью сожжены карателями вместе с жителями. Выставка "Баллада о несломленном поколении" - это взгляд белорусских художников на ту страшную трагедию.
Олеся Иноземцева, замдиректора Национального центра современных искусств Беларуси:
"Открываются новые факты, которые подтверждают, что каждый третий белорус погиб на этой войне. Конечно, художники не могут миновать этой темы. Начиная с послевоенного времени, тема войны, героического сопротивления, трагедии, жертв, которые перенесли белорусы, находясь на оккупированных территориях, была и остается доминирующей. Это говорит о том, что память живет. Мы это помним, храним и через работы изобразительного искусства рассказываем, какой ценой досталась эта победа".
Тему сохранения исторической памяти продолжил спектакль-концерт "Вспомним всех поименно". Здесь через личные воспоминания актеров, чьи родители, бабушки и дедушки прошли ту страшную войну, через их фронтовые фотографии, письма, песни и стихи военных лет показали историю всего советского народа, который сражался за свою свободу.