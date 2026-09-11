В Москве презентовали уникальное издание о Беларуси

В Москве состоялась торжественная презентация уникального издания, посвященного важным датам и событиям Беларуси. Четырехтомник "Беларусь: история и современность" издан на русском и английском языках в 2026 году.

Первая книга рассказывает об истории белорусской государственности: от древних времен до наших дней. Вторая посвящена тяжелой теме: геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Здесь впервые опубликованы архивные факты о трагедии тысяч сожженных фашистами деревень. Третья книга - это культурное и духовное наследие нашей страны. И завершает цикл история независимой Беларуси: от достижений в экономике до выдающихся современников.

"Этот четырехтомник - ответ на вопрос: откуда мы, почему мы такие, как есть, и как мы выстраиваем свою систему отношений, отталкиваясь от своей исторической традиции, с нашими ближайшими соседями, в том числе и с Россией, - прокомментировал Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - В этих текстах нет фальсификации, нет ненависти, нет всего того, что умножает зло в этом мире. Это наш белорусский взгляд на свое прошлое, на свою традицию, на свою современность в том числе. И это очень достойный ответ, почему Беларусь существует сегодня как геополитическая реальность, как независимая, суверенная страна".

Книги будут представлены в посольствах Беларуси по всему миру.