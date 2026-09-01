В музее белорусской маляванки 12 сентября откроется выставка "NewМаляванкаArt"

1 сентября для юных белорусов начинается новый учебный год. Не только школьные классы, но и кружки, студии и внеклассные объединения приглашают детей на занятия.

Уже пятый год творческих мальчишек и девчонок ждут в образцовой мастерской декоративно-прикладного искусства "Маляванка". Здесь принимают детей разного возраста, главное, чтобы школьники и дошкольники хотели рисовать.

Детям преподают рисование, теорию цвета, композицию, а также знакомят с такими традиционными видами народного изобразительного искусства, как маляванка, вытинанка и керамика. Мастерскую возглавляет профессиональный художник Нина Рубан.

В самом начале нового учебного года детская образцовая мастерская представит выставку художественного руководителя и учеников творческого объединения. 12 сентября в Музее белорусской маляванки в Заславле состоится открытие выставки "NewМаляванкаArt".