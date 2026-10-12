В музее истории ВОВ открылась выставка к 85-летию начала битвы за Москву

В музее истории Великой Отечественной войны проходит выставка "Бородинское поле - мемориал двух Отечественных войн" к 85-летию начала битвы за Москву.

Проект организован совместно с Бородинским военно-историческим музеем-заповедником - это один из старейших в мире музеев, который основан на месте сражения по указу императора Николая I.

В экспозиции представлены более 220 предметов из фондов Бородинского музея-заповедника. Среди них - обмундирование и снаряжение солдат и офицеров 1812 года, живопись, графика и археологические находки: фрагменты боеприпасов, пуговицы, нательные кресты воинов, которые держали оборону в те непростые времена.

Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"Среди материалов, посвященных Великой Отечественной войне, представлены материалы наших земляков - белорусов и уроженцев Беларуси. Например, мы видим фотографию и документы политрука Ходосевича, который участвовал в боях на Бородинском поле в 1941-м году. Когда уже прошло около 60 лет после этих событий (Московской битвы) были найдены останки еще одного уроженца Беларуси - красноармейца Махнача. Здесь можно увидеть его солдатский медальон, именно по этому предмету удалось его идентифицировать. В последующем останки этого воина были торжественно перезахоронены на Бородинском поле".

Все экспонаты в Минске представлены впервые. Особое место в экспозиции отведено уроженцам Беларуси, которые защищали Бородинский рубеж: представлены их личные вещи, награды, фотографии и документы.