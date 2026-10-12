В Национальном художественном музее открылась выставка Дмитрия Суриновича

В Национальном художественном музее открылась персональная экспозиция Дмитрия Суриновича. Особый мир цвета художник видит с 15 лет, когда начал писать отцовскими командирскими карандашами. Его акварельные работы - это своеобразная "высокая поэзия". Важная тема творчества Суриновича - представительницы прекрасного пола. В Год белорусской женщины это особенно актуально. Большинство работ на экспозиции представлены минскому зрителю впервые. В выставочном зале - более 80 акварельных произведений. Среди них - этюды, реалистические пейзажи, эскизы-зарисовки из туристических походов за период с 1992 по 2017 год.

Алексей Матюшонок, заведующий выставочным отделом Национального художественного музея Беларуси, куратор выставки:

"На мой взгляд, творчество менялось с возрастом: его акварели становились более зрелыми, более насыщенными в цветовой гамме, прибавлялись различные темы, различные серии, художник больше путешествовал".

Художник он разносторонний: может сделать и абстрактные вещи, и реалистические. Акварель - это та техника, которой он больше всего известен в Беларуси, особенно в Минске".

Дмитрий Суринович работает также в анимации. Он художник-постановщик ряда фильмов. На выставке среди его картин представлены раскадровки к анимационному фильму "Мюнхгаузен в России" 2006 года.