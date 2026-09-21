В Национальном художественном музее открылась выставка финалистов конкурса фотографий

В Национальном художественном музее проходит выставка финалистов конкурса фотографий. Главная картинная галерея проводит ее уже во 2-й раз.

Тема этого сезона - "Капсула времени". Конкурсантам предстояло раскрыть личную историю через серию фотографий. В экспозицию вошло более 50 документальных кадров, они представлены впервые.

"Мы не сдерживали наших конкурсантов в каких-то интерпретациях. То есть "Капсула времени" - то, что понимает каждый фотограф свою капсулу времени: архивные фотографии, воспоминания из детства. В музей поступило более 200 заявок, и из этих заявок мы выбрали самые лучшие. Жюри оценивали не только техническое характеристики работы, но и описание, которое прилагалось", - поделилась завотделом Национального художественного музея Беларуси, куратор выставки Диана Шантор.

Авторы лучших работ продолжат обучение в Академии фотографии. Посетить выставку можно до 12 октября.