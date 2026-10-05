В Национальном художественном музее открылась выставка "С любовью в сердце"

Женский взгляд на искусство. В Национальном художественном музее открылась выставка женского творчества "С любовью в сердце". В экспозицию вошло более 80 произведений 35 авторов - белорусских художниц и мастериц. Главная тема работ - женщина и ее любовь. В выставочном зале представлено все: от живописи и скульптур до расшитого национального костюма и фарфора с ручной росписью. Посетителей встречает фотография Елены Аладовой, заслуженного деятеля искусств БССР. Именно под ее руководством фонды музея пополнились тысячами шедевров искусства. К слову, большинство сотрудников Художественного - представительницы прекрасного пола, и в экспозиции можно увидеть их снимки.

Дарья Карпейчик, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси, куратор выставки:

"Выставка посвящена Году белорусской женщины. Женщина все делает с любовью. Она задумывает, производит, создает и, конечно, продумывает тему. Поэтому именно через любовь все создается: от соломенных птичек до больших живописных полотен. Также представлено народное творчество: рушники, вытинанки и мелкая пластика из соломки".

Выставочное пространство разделено на несколько площадок: народное творчество, материнская любовь, национальные ремесла. В завершение - современные работы наших мастериц. Представленные произведения охватывают период с начала XX века до современности.