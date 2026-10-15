В Национальном художественном музее представили экспозицию "Немного нежности"

На Неделе родительской любви Национальный художественный музей представил экспозицию "Немного нежности". В выставочном зале продемонстрировано творчество 3 советских и белорусских авторов: Сергея Тутунова, Анатолия Бочкарева и Виктории Данчук.

Главная тема работ - семейные отношения. Среди работ - живопись, скульптура из гранита и декоративная композиция. Экспозиция показывает путь от трогательного момента, где беременная женщина прислушивается к малышу, до скульптуры семьи с маленьким ребенком.

Анастасия Карнейко, ведущий научный сотрудник отдела Национального художественного музея Беларуси:

"В рамках нашей временной экспозиции мы подготовили небольшую интерактивную зону. Просмотрев произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, вы можете присесть за наш уютный круглый стол, выбрать себе открытку с одним из произведений, представленных на выставке, и сделать надпись-пожелание. Наша интерактивная зона называется "Письма нежности". Это письма, которые мы адресуем самым близким людям - родителям".

Это уже традиция: каждый год Национальный художественный музей открывает экспозицию к Неделе родительской любви. В 2026 году проект продлится до 9 ноября.