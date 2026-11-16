В Национальной библиотеке проходит выставка "Белорусская женщина: искусство быть собой"

В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка "Белорусская женщина: искусство быть собой". Проект подготовлен к Году белорусской женщины.

Свои взгляды на тему представили студенты, выпускники и преподаватели Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко.

Всю коллекцию авторы создали специально для этого проекта за месяц. Картины выполнены в разных техниках: гуашь, акрил и масло.

"Каждая картина обсуждалась с автором индивидуально. Кто-то хотел показать традиции, которые им передали бабушки, мамы. Кто-то хотел показать более современное видение вообще в целом белорусской женщины. У нас есть картина под названием "Бусел" - это более современный образ девушки, славянки, в традиционных одеяниях. Также есть картина, где показывают девушку, которая переливает молоко из традиционных кувшинов, занимается хлебопечением и в целом такая хозяюшка на кухне", - рассказала руководитель проекта, преподаватель Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко Валерия Еленевич.

"У меня изображена свеча, которая символизирует уют, тепло - то, что тебя всегда согреет, поддержит. Это мои близкие - мама, сестра, бабушка. Они также повлияли на мою работу, поэтому я решила изобразить девушку, которая держит вот так символично эту свечу, как бы удерживая очаг дома", - поделилась студентка Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко Анастасия Урецкая.

Дополнили выставку в читальном зале межбиблиотечного и индивидуального абонемента книги о белорусских женщинах разных поколений.