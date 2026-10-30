В ожидании "Лістапада": вспомним главные вехи, закулисье и трогательные традиции

Считанные часы остаются до официального старта XXXII Международного кинофестиваля Лістапад". Минск полностью готов к масштабному культурному марафону.

Главной точкой притяжения 30 октября станет кинотеатр "Москва"

Первые звездные делегации и члены жюри со всего мира уже прибыли в белорусскую столицу. Главной точкой притяжения 30 октября станет кинотеатр "Москва". Там 18:00 развернут красную ковровую дорожку и дадут торжественный старт кинонеделе.

Трансляцию мероприятия "Беларусь 3" начнет в 21:05. Церемония закрытия, на которой будут объявлены победители, будет показана телеканалом 6 ноября.

История "Лiстапада" в деталях

Свою историю кинофестиваль ведет с 1994 года. Изначально "Лістапад" задумывался как площадка для кинематографа стран СНГ и Балтии. Стартовал дебютный сезон всего с 12 картин из 5 стран. Однако даже в таком скромном формате форум сразу полюбился публике.

Для многих это была единственная возможность увидеть эксклюзивные картины, которых практически не было в прокате. Со временем "Лістапад" расширил программу, при этом сохранил особенную атмосферу и остался фестивалем для зрителя.

В 2003 году кинофорум расширил границы, официально получив статус международного. С тех пор площадка объединяет традиции и киношколы со всего мира.

Сегодня минский форум - один из крупнейших и самых авторитетных в киноискусстве. Любопытно, что долгое время обладателя Гран-при определяли сами зрители. Однако с 2010 года правила изменились и теперь лучшую картину сезона выбирает исключительно профессиональное жюри.



При этом высшие ценности кинематографа - по-прежнему отмечаются на государственном уровне. Ежегодно на фестивале вручаются специальные призы Президента Республики Беларусь - "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве", а также "За гуманизм и духовность в кино".

Одна из самых трогательных традиций конкурс "Лістападзік"

Уже более двух десятилетий эта площадка собирает лучшие мировые новинки игрового и анимационного кино для юных зрителей. Кстати, в судейском составе конкурса только дети. И эта уникальная особенность делает Минский фестиваль по-настоящему искренним.