В Витебске стартовали мероприятия юбилейного XXXV "Славянского базара"

Витебск переключается на фестивальную волну. 14 июля стартуют первые творческие мероприятия юбилейного XXXV "Славянского базара". Поклонников василькового форума ожидают выставки, театральные встречи и рок-концерт. На большой сцене выступят и участники детского музыкального конкурса.

Одна из главных фестивальных площадок - концертный зал "Витебск" - ждет много гостей. Вечером здесь стартуют творческие состязания юных вокалистов. Порядок выступлений накануне определил жребий.

Выбор заветного номера - важный этап в подготовке к финалу. Игровой формат - лучшее средство от волнения, уверены организаторы. Для каждого конкурсанта подготовили фестивальные сувениры и заряд позитивных эмоций.

"Я очень люблю петь, люблю участвовать во всяких конкурсах, фестивалях. Для меня главное просто участие. Победа тоже очень-очень круто, но участие самое главное. И вообще я болею за всех участников", - поделилась участница XXIV Международного музыкального детского конкурса "Витебск" (Швеция) Николь Крюкова.

"Добиться трудом можно всего, поэтому мы, конечно, смотрим на одаренность и талантливость, но, конечно, в данном случае - это работа с человеком, отбор материала, умение его интерпретировать и т. д.", - рассказала председатель жюри XXIV Международного музыкального детского конкурса "Витебск" (Россия) Илона Броневицкая.

На шаг к мечте приблизилась и представительница Беларуси Елизавета Цуприк. В первый конкурсный день она выйдет на сцену под № 17, во второй - под № 2.

"Это такая интересная возможность встретиться с талантливейшими людьми, с детьми из разных стран на одной сцене. Это просто невероятно! И, конечно, я ощущаю очень большую гордость и за себя, и за свою страну, поэтому верю в наилучшее выступление и в то, что достойно покажу себя на этой сцене", - отметила участница XXIV Международного музыкального детского конкурса "Витебск" (Беларусь) Елизавета Цуприк.

Совсем скоро стартует VIII международный танцевальный проект DREAM DANCE FEST, в выставочных залах откроются несколько вернисажей, в числе которых авторский проект Никоса Сафронова и экспозиция, посвященная Илье Репину.

Насыщенная культурная программа ожидает гостей и вечером. Московский драматический театр представит спектакль "Война и мир". Марафон концертов на самой молодой фестивальной площадке - Центральном спортивном комплексе - откроет рок-панорама.