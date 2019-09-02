Праздник белорусского слова отметили в Слониме.

В 2020 году праздник слова переедет на Могилевщину. День белорусской письменности в следующем сезоне примут Белыничи.

Накануне вечером во время церемонии закрытия торжества Слоним передал эстафету этому местечку. Власти Белыничского района заверили, что подготовка к республиканскому празднику литературного слова уже началась. Во время финального гала-концерта белорусских исполнителей, народных и заслуженных артистов прозвучали десятки композиций о красоте нашего края и о любви к малой родине.

В эти выходные центр Слонима стал единой праздничной площадкой: состоялись более сотни мероприятий. От концертов любительских коллективов на ярмарках до республиканского конкурса чтецов, от города мастеров до вручения Национальной литературной премии. Знаменательным стало открытие памятника Льву Сапеге в сердце Слонима.