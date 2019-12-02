В аэропорту Бреста снимают фильм, основанный на реальных событиях

Возможно, внимание к положению животных и проблеме жестокого обращения с ними привлечет лента, съемки которой сейчас проходят в транзитном Бресте, а именно - в Брестском аэропорту. Там снимают картину о собачьей преданности. Фильм уже назвали "русским Хатико". За сходство с американской картиной. Мария Тройнич заглянула в закулисье съемочного процесса. Аэропорт, летний зной, пассажиры в легкой одежде спешат на рейс. Это - в фильме, а в реальности в здании всего несколько градусов тепла. В массовке снимаются больше пятисот жителей Бреста. И для многих участие в картине стало тестом на выносливость.







История о настоящей преданности и дружбе

По сюжету собаку не берут на борт самолета, и хозяин решает оставить питомца в аэропорту. И вот тут начинается история о настоящей преданности и дружбе. Вокруг овчарки по кличке Пальма разворачиваются все события. На съемочной площадке собака работает в паре с дрессировщицей.

Исполнительницу главной роли в реальной жизни зовут Лиля. И это - ее первая серьезная роль в кино. До этого собака снималась только в эпизодах. За один съемочный день ей приходится выполнять больше пятидесяти команд.





Фильм основан на реальных событиях

Сценарий фильма основан на реальных событиях. Материал для будущей картины взяли из старой газетной статьи. Актриса Евгения Дмитриева играет роль начальницы аэропорта: в действительности такую должность женщины занимают крайне редко. Декораций в аэропорту немного: билетные кассы, телефонные будки и номера секций. Все должно соответствовать эпохе

По словам продюсеров, само здание аэропорта - одна сплошная декорация. Режиссеру оно приглянулось своей аутентичностью. Место имело принципиально важное значение: ведь здесь будут снимать 90 % картины.





Ностальгия по советской эпохе

Авторы картины назвали свой фильм "ламповым" - за своеобразную ностальгию по советской эпохе. В сценах можно увидеть костюмы, кожаные чемоданы и дамские прически с начесом - как было модно 40 лет назад.





В аэропорту Бреста снимали картину "Высоцкий. Спасибо, что живой"