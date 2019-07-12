В афише "Славянского базара" концерты и интерактивы на пешеходных улицах

Фестивальный Витебск продолжает жить в музыкальном ритме! "Славянский базар" сегодня не менее яркий. Весь день для гостей и участников форума развлечения на любой вкус и возраст. В афише и концерты, и интерактивы на пешеходных улицах города. И сегодня, напомним, жеребьевка участников международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Под каким номером выйдет на сцену наш исполнитель Ваня Здонюк?



Наш корреспондент Лидия Заблоцкая в самом эпицентре музыкальных событий. Узнаем, что сейчас происходит на форуме.



События здесь расписаны на каждый час. Сейчас проходит жеребьевка вокалистов международного взрослого конкурса эстрадной песни. Напомним, Беларусь представит 20-летний Ваня Здонюк. Всего в конкурсе выступят представители 18 стран. И все сразув финале.



Сейчас в Летнем амфитеатре поет народный артист России Валерий Леонтьев. В Витебск он привез юбилейную программу. Кстати, там аншлаг - все 6тысяч мест заняты.



И сразу после концертную эстафету примут "Песняры". Как они отметят свое 50-летие - в комментарии художественного руководителя ансамбля.



Не пустует и концертный зал "Витебск"- там впервые с сольной программой Александр Панайотов. Специально на "Базар" приехали несколько фан-клубов. А Александр поделился ожиданиями от концерта.



И сегодня на фестивале первая ночь, когда жители Витебска точно не будут спать. В афишезолотой хит. В 01:30 будем подпевать Татьяне Булановой, Татьяне Овсиенко и Александру Солодухе. Организаторы обещали только популярные песни. Но перед этим мы увидимся в прямом включении в "Панораме" и узнаем лично от нашего участника, под каким номером он выйдет на сцену.