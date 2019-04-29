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В Академии музыки торжественно открыли Международный хоровой форум
Приобщить молодежь к важнейшим музыкальным ценностям и укрепить преемственность поколений. Главный православный праздник Воскресения Христова получил фестивальное продолжение. Несколько минут назад в Академии музыки торжественно открыли Международный хоровой форум. Фестиваль на протяжении четырех дней будет знакомить зрителей с детскими и юношескими хорами. Приглашенные коллективы - из Эстонии, Грузии и России. Сегодня на сцене Мусоргский, Чайковский и Хачатурян. Симфонический оркестр академии исполнит произведения мировых авторов в дуэте с лауреатами международных конкурсов и стипендиатами спецфонда Президента Беларуси.
Форум проводится при поддержке Министерства культуры. Завтра в программе шедевры вокального искусства в исполнении студентов Новосибирской консерватории. А второго мая - лучшее из музыкальной истории Грузии от хора Тбилисского университета.
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