Приобщить молодежь к важнейшим музыкальным ценностям и укрепить преемственность поколений. Главный православный праздник Воскресения Христова получил фестивальное продолжение. Несколько минут назад в Академии музыки торжественно открыли Международный хоровой форум. Фестиваль на протяжении четырех дней будет знакомить зрителей с детскими и юношескими хорами. Приглашенные коллективы - из Эстонии, Грузии и России. Сегодня на сцене Мусоргский, Чайковский и Хачатурян. Симфонический оркестр академии исполнит произведения мировых авторов в дуэте с лауреатами международных конкурсов и стипендиатами спецфонда Президента Беларуси.



Форум проводится при поддержке Министерства культуры. Завтра в программе шедевры вокального искусства в исполнении студентов Новосибирской консерватории. А второго мая - лучшее из музыкальной истории Грузии от хора Тбилисского университета.