Сегодня мир уделяет особое внимание культурному наследию.



В рамках Международного дня памятников и исторических мест - круглый стол по вопросам модернизации, реставрации и консервации замков. Прямо сейчас в Академии наук историки и архитекторы обсуждают адаптацию дворцов под музеи, будущую консервацию Новогрудского замка и защиту памятников с точки зрения права. В республиканской программе "Культура Беларуси" сегодня участвует 38 объектов. Их консервируют, а близлежащие площади благоустраивают.