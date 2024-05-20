В Ашхабаде появился памятник Янке Купале

В Ашхабаде появился памятник классику белорусской литературы Янке Купале. Торжественное открытие состоялось в рамках празднования 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги. Его именем назван новый культурно-парковый комплекс, где и установлен памятник белорусскому песняру вместе с монументами поэтам и мыслителям разных стран.