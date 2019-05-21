В Беларусь из Франции привезли шпалеру ручной работы XVII века

Историческое возвращение. В Беларусь из Франции при поддержке нашей диаспоры и посольства привезли шпалеру ручной работы XVII века. Эта культурная ценность никогда не находилась на территории нашей страны, но принадлежит к эпохе, когда именно такие шпалеры украшали дворцы и резиденции, в том числе и Мирский замок. Экспонат почти 3 на 3 метра изготовили в городе Обюссон с использованием шерсти и шелка.



