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В Беларусь вернулось книжное наследие Владислава Сырокомли
В Беларусь вернулось книжное наследие Владислава Сырокомли - поэта, переводчика и историка литературы. Кроме нашей страны, своим его считают и в Польше, и в Литве. Родился поэт под Бобруйском, учился в Несвиже и Новогрудке. Работал у Радзивиллов. Классиком литературы стал при жизни. На родине, к сожалению, его книг не так много. Сейчас государственные фонды пополнились, в том числе - благодаря дипломатическим службам нашей страны. О возвращении национального достояния Елена Бормотова.
Полсотни изданий Владислава Сырокомли и один прижизненный снимок еще недавно принадлежали частному коллекционеру из Литвы. Год предстояла работа по приобретению и возвращению книжного наследия белорусского поэта на родину. Это стало возможным благодаря государственно-частному партнерству.
Средняя цена книг -700 белорусских рублей
Известно, что каждая книга оценивалась отдельно. Средняя цена - где-то 700 белорусских рублей. На окончательную цифру влияло много факторов. Каждый экземпляр имеет определенные пометки обладателя, штампы, печати. Они могут как увеличивать, так и уменьшать цену предмета. Отдельно по каждой единице проводили экспертизу и делали книговедческое заключение.
Автографов самого Сырокомли обнаружено не было, но с изданиями только начинают работать ученые. Еще могут быть открытия. На некоторых экземплярах стоит штамп Людвика Кондратовича - это настоящее имя поэта. Псевдоним Сырокомля взял по названию герба, который принадлежит роду.
Сначала думали приобрести исключительно самые ранние - прижизненные издания. Они в принципе отсутствовали в белорусских фондах. Это 20 книг. Они имеют чрезвычайную ценность.
Все экземпляры раньше находились в одной частной коллекции
Владелец собрания живет в Литве. Беларусь возвращала литературное наследие через посредника. Большую помощь оказало наше посольство в Швейцарской Конфедерации. Официальная презентация книг Сырокомли запланирована на середину февраля.
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