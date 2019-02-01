В Беларуси может появится музыкальная школа исключительно с электронными инструментами

Первую в Беларуси музыкальную школу исключительно с электронными инструментами стремится открыть молодой педагог из Жодино Валерия Греченкова. 28-летняя учительница по классу аккордеона занимается с детьми в основном по классической программе - академическое исполнение музыкальных произведений. Но педагог считает, что именно за электронным звучанием и компьютерной обработкой звуков будущее. В своей работе с детьми учительница активно использует и игровые приемы. Надежда Сербиненко подробнее.