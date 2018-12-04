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В Беларуси открылась церковь прихода иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша"

Строительство верхней - главной части этого храма - еще продолжается. Праздничная служба состоялась в нижнем приделе, который носит имя Варлаама Серпуховского. Икона Богородицы "Неупиваемая Чаша" считается исцеляющей от алкоголизма и других зависимостей.

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