В Беларуси открылась церковь прихода иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша"

Строительство верхней - главной части этого храма - еще продолжается. Праздничная служба состоялась в нижнем приделе, который носит имя Варлаама Серпуховского. Икона Богородицы "Неупиваемая Чаша" считается исцеляющей от алкоголизма и других зависимостей.