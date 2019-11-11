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В Беларуси побывала победительница конкурса "Евровидение-2018" Роксана Венгель
До детского "Евровидения" осталось две недели. В преддверии шоу в Беларуси побывала действующая победительница конкурса Роксана Венгель. Напомним, год назад детское "Евровидение" проходило в Минске - его организатором выступала Белтелерадиокомпания. Тогда юная польская исполнительница ввиду репетиций не успела познакомиться с нашей культурой. Помочь исправить это вызвалась Лиза Мисникова - наша представительница на предстоящем конкурсе. О белорусских каникулах польской певицы - репортаж Инны Пилевич.
Спустя год Рокси в городе своего триумфа. Но на этот раз не как конкурсантка, а как туристка
Слезы счастья на глазах у многомиллионной аудитории. Эти трогательные кадры из "Минск-Арены" разлетелись на весь мир и сделали
суперзвездой. Польская исполнительница принесла своей стране первую победу на детском "Евровидении".
Спустя год Рокси в городе своего триумфа. Но на этот раз не как конкурсантка, а как туристка. Прием артистки взяла на себя компания "Тез Тур", которая также занимается выездным туризмом. Вместе с туроператором и представительницей нашей страны на детском "Евровидении-2019" Лизой Мисниковой Рокси отправилась на экскурсию в Сулу. В парке-музее интерактивной истории кумиров тинейджеров встречали с музыкой.
История наших земель от каменного века до современности. Здесь, на территории бывшего имения Ленских, воссоздана атмосфера прошлых лет. Рокси и Лизе показали, как выглядела стоянка первобытного человека, проходили древнеславянские обряды. Также девочек пригласили прокатиться по реке Сула на ладье викингов.
Роксана Венгель, победительница детского конкурса песни "Евровидение-2018":
"Я второй раз в Беларуси. И сегодня, наконец, могу получше узнать вашу страну. Потому что год назад у меня совершенно не было на это времени из-за репетиций и конкурса. Я в восторге".
На экскурсии - все как в евровизионном хите Рокси Anyone I want to be или "Я могу быть тем, кем захочу". Польская певица попробовала себя в роли средневекового воина, камнетеса, оружейника.
Рокси поделилась с Лизой тонкостями подготовки к шоу
После интерактива - разговоры о "Евровидении". Рокси поделилась с Лизой тонкостями подготовки к шоу. Исполнительницы встретятся вновь уже через 2 недели - на конкурсе, который состоится в польской Гливице.
Елизавета Мисникова, представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019":
"Мне общаться с Роксаной очень интересно. Потому что я хочу взять у нее опыт как у человека, звезды. Она участвовала во множестверазных конкурсов, и мне это очень важно".
Роксана Венгель, победительница детского конкурса песни "Евровидение-2018":
"Лиза очень милая девочка. Она мне очень нравится. Я рада, что мы познакомились еще до конкурса. Надеюсь, что ей понравится Гливицеи Польша в целом. Буду держать за нее кулачки на конкурсе. У Лизы очень хорошая песня".
Именно ведущий проекта Евгений Перлин год назад и объявил Рокси как победительницу популярного песенного шоу.
На
Рокси расскажет о путешествии в Минск и подготовке к детскому "Евровидению" в Польше. Ведущая предстоящего шоу в гостях у вечернего шоу
. Эксклюзивное интервью выйдет в эфир накануне песенного конкурса - 23 ноября.
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