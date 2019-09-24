В Беларуси приступили к съемкам индийского блокбастера

Уже не слухи! Болливуд (так называют крупнейшую индийскую киноиндустрию) и наш "Беларусьфильм" официально приступили к съемкам масштабного блокбастера. Первые съемочные дни - в минских цехах. Это крупнейший коммерческий проект международного масштаба, где национальная киностудия - в роли генерального подрядчика съемок и максимально задействована в процессе. Наша съемочная группа побывала на площадке первой. Репортаж - Лидии Заблоцкой .

В съемках максимально задействована белорусская сторона. От национальной киностудии - пять камер, два грузовика света, техническое оснащение и большая команда специалистов. От режиссеров-постановщиков и операторов до костюмеров и техгруппы.

Пока же на площадке - второй съемочный день. Работают с минимальными перерывами, и даже так - детально отрабатывают раскадровку каждого трюка. Кстати, их выполняют белорусские каскадеры. И фактически с первого раза.

Одна из локаций - это заброшенный цех завода отопительных проборов. Здесь действительно холоднее, чем на улице, поэтому вся съемочная группа - более ста человек (и белорусов, и индусов) - ходят здесь в зимних вещах. Сейчас за нашей спиной снимают одну из сложных сцен с каскадерами семью камерами. Показать ее мы не можем, увидим уже после того, как проект выйдет на мировые экраны.