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В Беларуси приступили к съемкам индийского блокбастера
Уже не слухи! Болливуд (так называют крупнейшую индийскую киноиндустрию) и наш "Беларусьфильм" официально приступили к съемкам масштабного блокбастера. Первые съемочные дни - в минских цехах. Это крупнейший коммерческий проект международного масштаба, где национальная киностудия - в роли генерального подрядчика съемок и максимально задействована в процессе. Наша съемочная группа побывала на площадке первой. Репортаж - Лидии Заблоцкой.
Вместо зажигательных песен и танцев - экшн, взрывы машин и опасные трюки
В съемках максимально задействована белорусская сторона. От национальной киностудии - пять камер, два грузовика света, техническое оснащение и большая команда специалистов. От режиссеров-постановщиков и операторов до костюмеров и техгруппы.
Пока же на площадке - второй съемочный день. Работают с минимальными перерывами, и даже так - детально отрабатывают раскадровку каждого трюка. Кстати, их выполняют белорусские каскадеры. И фактически с первого раза.
Одна из локаций - это заброшенный цех завода отопительных проборов. Здесь действительно холоднее, чем на улице, поэтому вся съемочная группа - более ста человек (и белорусов, и индусов) - ходят здесь в зимних вещах. Сейчас за нашей спиной снимают одну из сложных сцен с каскадерами семью камерами. Показать ее мы не можем, увидим уже после того, как проект выйдет на мировые экраны.
Классический боевик - коммерческий, поэтому держат в тайне и подробности сценария
Но если кратко об основной идее: команда спасает ребенка, за которым ведут охоту. Фильм покажут не только Индии, но и всей Европе.
До середины октября съемочная команда отработает на всех запланированных локациях. Скоро узнаем, побьет ли индийский блокбастер советский рекорд "Зиты и Гиты" в 55 миллионов просмотров.
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