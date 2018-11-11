В Беларуси продолжается масштабная подготовка к детскому "Евровидению"

Совсем скоро в Минске определится главный поющий талант континента. В возрастной категории до 15 лет. Мы продолжаем подготовку к этому большому песенному состязанию.

Эту стройку по праву можно назвать событием года. Минск вновь стал столицей детского "Евровидения". Опыт проведения конкурса у нас уже есть, тем не менее за 8 лет многое изменилось. Поэтому всей команде, включая Белтелерадиокомпанию, республиканские и городские службы оргкомитета, пришлось изрядно потрудиться. И наконец на этой неделе мы по-настоящему ощутили: международный песенный форум совсем близко.

Начиная с понедельника, на главной площадке конкурса "Минск-Арене" идут монтажные работы. Там строят сцену конкурса. Ее уже называют космической, и не только из-за параметров. Хотя они действительно впечатляют: под главные локации шоу отвели всю полезную площадь. А это 44 на 60 метров. Используют даже высоту потолка - 25 метров.

Автор проекта, художник-постановщик Белтелерадиокомпании Галина Гомонова воплотила в сценографии слоган и логотип конкурса этого года - "Зажигай!". Для шоу используют тонны светового оборудования. Более 1 000 приборов. На данном этапе сборки сцены, а точнее, двух сцен и грин-рума, подвешен весь свет. Специалисты уже занимаются прописью, а именно - выставляют необходимые настройки света под каждый номер страны-участницы.





Хоть это и проект детского "Евровидения", но ничем не уступает по размаху взрослому. К слову, это первый случай на детском "Евровидении", когда сценографией занимается специалист из страны-организатора. Обычно эта работа ложится на профессионалов Европейского Вещательного Союза.

Финальную картинку можно будет увидеть совсем скоро. 13 ноября на "Минск-Арене" пройдет первая репетиция со статистами, техническими дублерами конкурсантов. По ним команда выстроит параметры съемки. На площадке уже работают все службы, включая режиссера трансляции. Напомним, детский конкурс песни "Евровидение" пройдет 25 ноября.

Параллельно идет совершенствование теле- и автопарка крупнейшего медиахолдинга страны! Мы расширяем техническую базу, чтобы сделать контент еще более качественным и соответствующим мировым тенденциям. Новые возможности белорусского HD-телевидения откроют 4 высокотехничные красавицы Белтелерадиокомпании - "Ефросинья", "Янина", "Рогнеда" и "Павлина", каждая по 27 тонн.

Специально для отечественного вещателя передовой системный интегратор Европы создает 4 первоклассные передвижные телевизионные станции. Похожая уже есть в арсенале медиахолдинга - платформа для проведения внестудийных программ и трансляций с довольно звучным славянским именем "Александрина".

Традициям решили не изменять и сестрам-ПТС дали названия в честь женщин, чьи имена связаны с историей страны либо воплощают наш национальный дух: "Ефросинья", "Янина", "Рогнеда" и "Павлина". Их начинке могут позавидовать конкуренты. На наших передвижных аппаратных будет опробована экспериментальная технология - интеллектуальная система управления.

Стандартных ПТС просто не существует, каждый проект индивидуален и создается по запросам заказчика вручную. В каждой телеплатформе техническая начинка в 20 тонн от передовых мировых производителей. 14 стандартных, две слоу-моушн, две радио и две мини, так называемые бьюти-шот камеры с функциями, которые раньше не видели белорусские зрители.