В Беларуси проходят Международные дни франкофонии

Среди мероприятий, которых более 20, - фестиваль "ТЕАТРО", гастрошоу, концерты, мастер-классы, студенческие обмены. В рамках франкофонии в Минске прошел концерт французского рэпера Пьера Эндерлена (псевдоним PIHPOH). Певец сам пишет тексты. В своем творчестве стирает границы общепринятых музыкальных жанров, рассуждает о возможностях творческих людей. Творческий путь певца из Бельфора довольно сложный. Начиная с парижского метро, он выступал на всемирно известной сцене парижской Олимпии и исполнял песню Шарля Азнавура в стиле реп.



География выступлений - от родной Франции до Колумбии, Бразилии, Ирака, в швейцарском Неоне и на других европейских популярных фестивалях.