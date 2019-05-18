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В Беларуси пройдет "Ночь музеев"
Творить добро и приобщиться к высокому никогда не поздно. Особенно сегодня. Впереди - "Ночь музеев". Она охватит не только столицу. Культурная бессонница ожидает районные и областные центры.
В 14-й раз Беларусь присоединилась к международной акции. Это единственный день в году, когда музеи продолжают свою работу после захода солнца. В общей сложности инициативу поддержат более 2 десятков хранилищ сокровищ, и это только в Минске. Масштабную программу подготовил Национальный художественный музей Беларуси. Для поклонников высокого искусства доступны квесты, музыкальные перформансы, мастер-классы и, конечно, лучшие образцы из музейных фондов. Также Национальный художественный поможет каждому посетителю раскрыть свое шестое чувство.
Одним из рекордсменов этой ночью станет Государственный литературный музей Янки Купалы. Свое 75-летие он отметит музыкальной программой. Для посетителей будут доступны интерактивные площадки и фотозоны. Для каждого организаторы приготовили подарок. Стать участником музейной ночи здесь можно до 5 утра.
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