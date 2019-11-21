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В Беларуси пройдет выставка Шраги Царфина
В Беларуси впервые пройдет персональная выставка Шраги Царфина. Она откроется к 120-летию художника, который принадлежит французскому течению экспрессионистов. Представитель Парижской школы родился в Смиловичах. Сам автор всегда подчеркивал, что родом из Беларуси. Имя Царфина известно и в модной среде. Он создавал эскизы к тканям многих домов мод (в том числе Коко Шанель). За его работами коллекционеры устраивают охоту. Белорусы первыми увидят коллекцию его картин!
Эксклюзивные кадры подготовки к показу - сегодня в "Панораме".
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