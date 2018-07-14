В Беларуси завершились Дни культуры Украины

Артисты и коллективы из соседней страны дали несколько концертов. Последний с аншлагом прошел в Гомеле. На сцене общественно-культурного центра - около двухсот певцов и танцоров из Украины. Более двух с половиной часов живого вокала и хореографических постановок. В афише - всемирно известный ансамбль танца имени Вирского, участница "Евровидения" Злата Огневич, популярный исполнитель Олег Винник и народная артистка Украины Тина Кароль. В фойе культурного центра также работала выставка народных промыслов. Презентовали национальные украинские вышиванки, деревянные и кожаные изделия, а также древние музыкальные инструменты.

"Очевидно, что дни культуры проходят успешно. Это мой первый большой опыт. Благодаря этим дням культуры артисты и люди, которые занимаются этим вопросом, сейчас строят планы на будущее. И я думаю, что в ближайшее время, уже в этом году, вы увидите сольные концерты этих артистов, которые сегодня здесь выступают".

"Я благодрю белорусского зрителя за такую теплоту, за то, как здесь любят украинских артистов, как нас здесь тепло принимают. Мне очень у вас понравилось, и я очень хочу приехать с серией сольных концертов".