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В "БелЭкспо" начинается церемония открытия евронедели

С нее официально стартуют все мероприятия на детском "Евровидении". Сейчас можно увидеть первые кадры с красной дорожки. В этом году традиция будет более продолжительной, чем обычно - в конкурсе принимает участие рекордное количество стран. По специальному ковровому покрытию дефилируют 20 делегаций. На площадке работает техническая команда Белтелерадиокомпании. По периметру установлены 9 камер, которые охватывают сразу несколько локаций. 

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Телеверсию церемонии открытия смотрите вечером после "Панорамы" на телеканалах "Беларусь 1" и спутниковом "Беларусь 24".

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