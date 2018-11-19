В "БелЭкспо" начинается церемония открытия евронедели

С нее официально стартуют все мероприятия на детском "Евровидении". Сейчас можно увидеть первые кадры с красной дорожки. В этом году традиция будет более продолжительной, чем обычно - в конкурсе принимает участие рекордное количество стран. По специальному ковровому покрытию дефилируют 20 делегаций. На площадке работает техническая команда Белтелерадиокомпании. По периметру установлены 9 камер, которые охватывают сразу несколько локаций.