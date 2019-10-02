В Белгосфилармонии сегодня вечером услышат турецкого композитора Фазыла Сая

Турецкого композитора Фазыла Сая, чья музыка собирает европейские стадионы, услышат сегодня вечером в Белгосфилармонии. Именитый пианист будет солировать на сцене Международного фестиваля Юрия Башмета. Под аккомпанемент Еast-West Chamber Orchestra - интерпретация концерта Моцарта и авторский "Шелковый путь". В плей-листе второго отделения - венская классика от международного оркестра. На концерте презентуют и новый инструмент - рояль Steinway&Sons, его произвели при поддержке Президента Беларуси. Это подарок для Белгосфилармонии. На нем и сыграет Фазыл Сай.