В Белгосцирке новая программа

Воздушные гимнасты в кольцах, жонглеры и собачки на скейтбордах - Белгосцирк презентует новую программу: премьера уже завтра! Главными героями шоу станет трио клоунов (обладатели наград престижных цирковых фестивалей в Венгрии, Франции, Монако и России). Под куполом же артисты выполнят полет с акробатическими трюками. Ювелирное мастерство продемонстрируют и канатоходцы. Представят на манеже также номера с животными: овации зрителей, например, соберут грациозные лошади и кенгуру-боксер.