"Магия бабочки" - новогодняя премьера в Белгосцирке

Это уже традиция нашего цирка. Мы всегда сочиняем какую-то сказку, которой не было никогда раньше в природе. И на сей раз это сказка "Магия бабочки", которая родилась у Деда Мороза, чтобы дарить радость людям, нести добро, любовь, волшебство, подарки. Эта идея возникла от финального номера. Это вертикальный полет. Для него и создается это огромная бабочка в немыслимом по красоте полете, очень оригинальном полете.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка

