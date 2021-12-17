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"Магия бабочки" - новогодняя премьера в Белгосцирке
В атмосферу чудес зрители Белгосцирка смогут окунуться 18 декабря. Новогодняя премьера "Магия бабочки" подарит историю о чудесной бабочке. Для гостей - трюки, полные риска и опасности. Праздничная программа получилась насыщенной и щедро заправленной выступлениями клоунов.
Это уже традиция нашего цирка. Мы всегда сочиняем какую-то сказку, которой не было никогда раньше в природе. И на сей раз это сказка "Магия бабочки", которая родилась у Деда Мороза, чтобы дарить радость людям, нести добро, любовь, волшебство, подарки. Эта идея возникла от финального номера. Это вертикальный полет. Для него и создается это огромная бабочка в немыслимом по красоте полете, очень оригинальном полете.
Для маленьких зрителей перфоманс четвероногих артистов. Пони с белоснежными крыльями, обезьянка с характером. На манеже свои навыки и мастерство покажут дрессированные собачки. Окунуться в атмосферу новогодней радости и чудес можно до 9 января.
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