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"Магия бабочки" - новогодняя премьера в Белгосцирке

В атмосферу чудес зрители Белгосцирка смогут окунуться 18 декабря. Новогодняя премьера "Магия бабочки" подарит историю о чудесной бабочке. Для гостей - трюки, полные риска и опасности. Праздничная программа получилась насыщенной и щедро заправленной выступлениями клоунов.


Это уже традиция нашего цирка. Мы всегда сочиняем какую-то сказку, которой не было никогда раньше в природе. И на сей раз это сказка "Магия бабочки", которая родилась у Деда Мороза, чтобы дарить радость людям, нести добро, любовь, волшебство, подарки. Эта идея возникла от финального номера. Это вертикальный полет. Для него и создается это огромная бабочка в немыслимом по красоте полете, очень оригинальном полете.
Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка

Для маленьких зрителей перфоманс четвероногих артистов. Пони с белоснежными крыльями, обезьянка с характером. На манеже свои навыки и мастерство покажут дрессированные собачки. Окунуться в атмосферу новогодней радости и чудес можно до 9 января.


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