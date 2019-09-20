3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Белгосцирке сегодня второй фестивальный день
Минск принимает Международный фестиваль циркового искусства. Сегодня на арене Белгосцирка - лучшие акробаты, клоуны, дрессировщики почти из двадцати стран. Вечернее шоу начнется в 19-м часу. А сейчас артисты продолжают репетиции в костюмах и с реквизитом под куполом цирка. Чем будут удивлять столичную публику цирковые артисты, знает Надежда Сербиненко.
Сегодня в Белгосцирке второй фестивальный день. Всего в Минском фестивале циркового искусства принимают участие около ста артистов из 18 стран. География очень широкая. Артисты приехали даже с других материков и представляют цирковое искусство Бразилии, Китая, США, Австралии, Израиля, Мексики. Все вместе в двух программах артисты продемонстрируют 27 номеров в разных жанрах: акробатика, гимнастика, жонглирование, клоунада, эквилибристика, фокусы, дрессура и атлетика. Собрать таких топовых артистов на одной площадке было непросто, но руководству Белгосцирка это удалось.
Большая делегация приехала из России. Перед минской публикой выступят артисты Росгосцирка, Большого Московского цирка, с собой они привезли белых тигров и медведей. Белорусы выступают в воздушной акробатике. Дебютантки фестиваля рассказали о сложности своего номера.
Участники циркового форума поборются за Гран-при, золото, серебро, бронзу; кстати, вот призы, которые достанутся победителям. Оценивать артистов будут по мастерству (трюковой части) и хореографии. ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства завершится в воскресенье.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее