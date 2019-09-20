В Белгосцирке сегодня второй фестивальный день

Минск принимает Международный фестиваль циркового искусства. Сегодня на арене Белгосцирка - лучшие акробаты, клоуны, дрессировщики почти из двадцати стран. Вечернее шоу начнется в 19-м часу. А сейчас артисты продолжают репетиции в костюмах и с реквизитом под куполом цирка. Чем будут удивлять столичную публику цирковые артисты, знает Надежда Сербиненко.



Сегодня в Белгосцирке второй фестивальный день. Всего в Минском фестивале циркового искусства принимают участие около ста артистов из 18 стран. География очень широкая. Артисты приехали даже с других материков и представляют цирковое искусство Бразилии, Китая, США, Австралии, Израиля, Мексики. Все вместе в двух программах артисты продемонстрируют 27 номеров в разных жанрах: акробатика, гимнастика, жонглирование, клоунада, эквилибристика, фокусы, дрессура и атлетика. Собрать таких топовых артистов на одной площадке было непросто, но руководству Белгосцирка это удалось.



Большая делегация приехала из России. Перед минской публикой выступят артисты Росгосцирка, Большого Московского цирка, с собой они привезли белых тигров и медведей. Белорусы выступают в воздушной акробатике. Дебютантки фестиваля рассказали о сложности своего номера.



Участники циркового форума поборются за Гран-при, золото, серебро, бронзу; кстати, вот призы, которые достанутся победителям. Оценивать артистов будут по мастерству (трюковой части) и хореографии. ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства завершится в воскресенье.