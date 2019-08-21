В Белтелерадиокомпании началась жеребьевка выступлений в финале отбора на детское "Евровидение-2019"

В эти минуты финалисты национального отбора на детское "Евровидение-2019" определяются, в каком порядке выходить на сцену. В Белтелерадиокомпании началась жеребьевка выступлений итогового гала-концерта. Также участники познакомятся с командой, которая займется подготовкой шоу. Напомним, накануне в стенах медиахолдинга состоялось прослушивание. Профессиональное жюри оценило порядка 4 десятков претендентов и выбрало десятку финалистов.