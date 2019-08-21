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В Белтелерадиокомпании началась жеребьевка выступлений в финале отбора на детское "Евровидение-2019"

В эти минуты финалисты национального отбора на детское "Евровидение-2019" определяются, в каком порядке выходить на сцену. В Белтелерадиокомпании началась жеребьевка выступлений итогового гала-концерта. Также участники познакомятся с командой, которая займется подготовкой шоу. Напомним, накануне в стенах медиахолдинга состоялось прослушивание. Профессиональное жюри оценило порядка 4 десятков претендентов и выбрало десятку финалистов.

1. Мария Ермакова (г. Минск), "VETRA";

2. София Хролович (г. Минск), "Давай танцуй";

3. Мария Жилина (г. Минск), "Спявала, гукала, чакала";

4. Арина Пехтерева (г. Могилев), "Never Again";

5. Анастасия Жабко (г. Минск), "Пойми меня";

6. Елизавета Мисникова (г. Минск), "Пепельный";

7. София Рустамова (г. Брест), "Скажи мне";

8. Группа "Зефир" (г. Минск), "Лучшие и первые";

9. Ксения Галецкая (г. Гомель), "A better world";

10. Группа "Мonkey Tops" (г.Минск), "Посмотри на нас".

Итоговый гала-концерт пройдет в режиме живого звука в прямом эфире не позднее 27 сентября. Баллы конкурсантам выставят зрители и судьи. Лидер голосования и отправится на международный песенный конкурс, который состоится 24 ноября в Гливице (Польша).

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