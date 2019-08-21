3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Белтелерадиокомпании началась жеребьевка выступлений в финале отбора на детское "Евровидение-2019"
В эти минуты финалисты национального отбора на детское "Евровидение-2019" определяются, в каком порядке выходить на сцену. В Белтелерадиокомпании началась жеребьевка выступлений итогового гала-концерта. Также участники познакомятся с командой, которая займется подготовкой шоу. Напомним, накануне в стенах медиахолдинга состоялось прослушивание. Профессиональное жюри оценило порядка 4 десятков претендентов и выбрало десятку финалистов.
1. Мария Ермакова (г. Минск), "VETRA";
2. София Хролович (г. Минск), "Давай танцуй";
3. Мария Жилина (г. Минск), "Спявала, гукала, чакала";
4. Арина Пехтерева (г. Могилев), "Never Again";
5. Анастасия Жабко (г. Минск), "Пойми меня";
6. Елизавета Мисникова (г. Минск), "Пепельный";
7. София Рустамова (г. Брест), "Скажи мне";
8. Группа "Зефир" (г. Минск), "Лучшие и первые";
9. Ксения Галецкая (г. Гомель), "A better world";
10. Группа "Мonkey Tops" (г.Минск), "Посмотри на нас".
Итоговый гала-концерт пройдет в режиме живого звука в прямом эфире не позднее 27 сентября. Баллы конкурсантам выставят зрители и судьи. Лидер голосования и отправится на международный песенный конкурс, который состоится 24 ноября в Гливице (Польша).
Президент
Все
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
Эксперт о Беларуси: Небольшая страна вносит большой вклад, пока крупные государства бездействуют
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов