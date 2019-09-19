В Белтелерадиокомпании продолжаются репетиции конкурсантов национального отбора на "Евровидение"

В студии "600 метров" Белтелерадиокомпании в эти минуты продолжаются индивидуальные репетиции финалистов национального отбора на детское "Евровидение". Для 10 конкурсантов это возможность отстроить звук, свет и графику своего номера и, конечно, опробовать сцену. Каждому вокалисту или группе дается ровно 40 минут. Сегодня у финалистов репетиция в костюмах, но без эфирного грима.

