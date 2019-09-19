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В Белтелерадиокомпании продолжаются репетиции конкурсантов национального отбора на "Евровидение"
В студии "600 метров" Белтелерадиокомпании в эти минуты продолжаются индивидуальные репетиции финалистов национального отбора на детское "Евровидение". Для 10 конкурсантов это возможность отстроить звук, свет и графику своего номера и, конечно, опробовать сцену. Каждому вокалисту или группе дается ровно 40 минут. Сегодня у финалистов репетиция в костюмах, но без эфирного грима.
Завтра финалисты вновь соберутся в главном студийном павильоне Белтелерадиокомпании на генеральный прогон, который будет максимально приближен к прямому эфиру. А в 22 часа начнется трансляция шоу. Ее будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Итак, кто представит нашу страну на детском "Евровидении" в Гливице, станет известно уже через сутки.
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