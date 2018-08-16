Прямо сейчас в Белтелерадиокомпании проходит кастинг ведущих детского "Евровидения".

На адрес Макаенка, 9 поступила сотня видеозаявок, но только 32 кандидата пригласили на телевизионные пробы в студию. Отбор проходит в режиме прямого эфира. В среднем на каждого из претендентов около 5 минут. Главный критерий - свободное владение английским языком. Специально для кастинга многие из претендентов месяцами готовились с репетиторами, а некоторые даже уезжали на практику языка за границу. На отбор из Мальты приехал шоу-директор конкурса Гордон Бонелло. Именно он будет следить за сценической подготовкой ведущих к шоу.

"Самое важное для нас - это талант, умение держать публику. Детское "Евровидение" смотрят миллионы, поэтому необходимо, чтобы ведущий был не просто человеком с обложки, а настоящим ответственным профессионалом независимо от возраста".