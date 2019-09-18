В Белтелерадиокомпании проходит монтаж сцены для финала отбора на детское "Евровидение-2019"

Команда медиахолдинга устанавливает светодиодные экраны, декорации, световое и звуковое оборудование в студии "600 метров". Именно оттуда будет вестись прямая трансляция шоу. Уже вечером на площадку впервые поднимутся финалисты. У каждого из 10 претендентов на победу будет 20 минут, чтобы опробовать сцену. Основные репетиции намечены на завтра.



Напомним, итоговый гала-концерт проекта пройдет в режиме живого звука в пятницу, 20 сентября. Его трансляцию в 22:00 начнут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт tvr.by. Победитель проекта представит нашу страну на детском "Евровидении-2019", которое пройдет в ноябре в польском городе Гливице.