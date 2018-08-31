В Белтелерадиокомпании пройдет финал национального отбора на детское "Евровидение-2018"

Беларусь готова выбрать голос детского "Евровидения-2018". Сегодня в Белтелерадиокомпании, которая является организатором шоу и единственным в стране членом Европейского Вещательного Союза, пройдет финал национального отбора. Какая обстановка царит в студии "600 метров", нюансы подготовки финалистов и кадры, которые не войдут в прямой эфир, - в репортаже Дарьи Тарасовой.

Кто споет на детском "Евровидении" в Минске? Сегодня это самый обсуждаемый вопрос музыкального сообщества. Пока поклонники песенного форума выбирают своих фаворитов, студию на Макаенка, 9 заливает жаркий свет софитов. Начиная с утра, здесь проходят прогоны с исполнителями. Звук, свет, графика - на регулирование каждого параметра вокалистам отведено индивидуальное время. Консультируют профи, команда главного медиахолдинга страны.

В финале споют участники международных вокальных проектов и те, кто мечтал попасть на наш национальный отбор. 8 сольных исполнителей и 2 вокальных коллектива. Большинство родом из Минска. Поддерживают амбициозных вокалистов старшие коллеги по цеху - представители Беларуси на взрослом "Евровидении".

Нет громоздким декорациям. Главная сцена национального отбора покорит воображение световым контентом и концептуальным видеорядом, который будет транслироваться на светодиодных экранах позади исполнителей.

Под прицелом каждая нота и эмоция. Финалистов фиксируют с девяти точек. За несколько часов до финала в студии "600 метров" пройдет генеральная репетиция, которую проведут без технических пауз. Прогон будет максимально приближен к прямому эфиру, который стартует на "Беларусь 1" в 22 часа.