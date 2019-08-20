ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В финал национального отбора на детское "Евровидение 2019" прошли 8 солистов, трио и квартет

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все