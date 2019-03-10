В Белтелерадиокомпании состоялся финал национального отбора на "Евровидение-2019"

К слову, мы по традиции собрали фокус-группу, состоящую из околоевровизионных людей из 11 стран, в частности, Франции, Дании, Австралии, Израиля, Украины. Музыканты, педагоги по вокалу, режиссеры и продюсеры не только выставляли оценки, но и высказывали свое мнение по поводу той или иной композиции. Были комплименты многим певцам, иногда доставалось качеству исполнения, чаще песням. Многие композиции назывались неподходящими и по формату, и по уровню для "Евровидения", при этом отмечалось их добротное исполнение. В общем, как есть, так есть. Вот результаты голосования той самой фокус-группы. Как видим, и здесь на победу по большому счету претендовали только два проекта - Mirex и ЗЕНА. И те, и другие получили массу комплиментов от иностранных специалистов, но первое место, по мнению и национального жюри, и зарубежной фокус-группы, все же осталось за ЗЕНОЙ.