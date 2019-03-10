ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Белтелерадиокомпании состоялся финал национального отбора на "Евровидение-2019"

На неделе стало известно, кто споет под белорусским флагом на "Евровидении-2019". В стенах Белтелерадиокомпании состоялся финал национального отбора на международный песенный конкурс. В прямом эфире свои композиции представила десятка претендентов, среди которых и сольные исполнители, и коллективы, в том числе и иностранцы.

Впервые в истории проекта победителя определяло исключительно жюри - на чем настаивало абсолютное большинство артистов

Семь экспертов находились прямо на сцене. После каждого выступления они выставляли оценки, комментировали номер и объясняли свое решение по поводу выставленных баллов. По итогам голосования победа досталась ЗЕНЕ. С песней "Like it" 16-летняя исполнительница собрала почти максимальное количество лайков от судей - 69 баллов из 70 возможных.


Изображение

К слову, мы по традиции собрали фокус-группу, состоящую из околоевровизионных людей из 11 стран, в частности, Франции, Дании, Австралии, Израиля, Украины. Музыканты, педагоги по вокалу, режиссеры и продюсеры не только выставляли оценки, но и высказывали свое мнение по поводу той или иной композиции. Были комплименты многим певцам, иногда доставалось качеству исполнения, чаще песням. Многие композиции назывались неподходящими и по формату, и по уровню для "Евровидения", при этом отмечалось их добротное исполнение. В общем, как есть, так есть. Вот результаты голосования той самой фокус-группы. Как видим, и здесь на победу по большому счету претендовали только два проекта - Mirex и ЗЕНА. И те, и другие получили массу комплиментов от иностранных специалистов, но первое место, по мнению и национального жюри, и зарубежной фокус-группы, все же осталось за ЗЕНОЙ.


Изображение


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все