В Белтелерадиокомпании стартовали репетиции финалистов национального отбора "Евровидения 2019"

Конкурсанты проверяют технические возможности сцены. Накануне вокалисты побывали в студии "600 метров", откуда и будет вестись прямая трансляция шоу, и ознакомились с площадкой. А сегодня время отведено на настройку света, звука, графического оформления и раскадровку номера - у каждого исполнителя 35 минут. Порядок репетиций такой же, как и на финальном выступлении. К этой минуте подмостки опробовали первые три финалиста.

