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В Белтелерадиокомпании стартовали репетиции финалистов национального отбора "Евровидения 2019"
Конкурсанты проверяют технические возможности сцены. Накануне вокалисты побывали в студии "600 метров", откуда и будет вестись прямая трансляция шоу, и ознакомились с площадкой. А сегодня время отведено на настройку света, звука, графического оформления и раскадровку номера - у каждого исполнителя 35 минут. Порядок репетиций такой же, как и на финальном выступлении. К этой минуте подмостки опробовали первые три финалиста.
Вечером на Макаенка, 9 состоится прогон финального шоу. Он пройдет в костюмах, но без эфирного грима. Напомним, национальный отбор на "Евровидение" пройдет завтра. Прямую трансляцию будут вести телеканалы"Беларусь 1"и"Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга - tvr.by.
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