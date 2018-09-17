В эти минуты в Белтелерадиокомпании выбирают ведущих детского конкурса песни "Евровидение-2018". Эксперты увидят еще десятку претендентов. На дополнительные телепробы позвали участников прошлого отбора, а также новых кандидатов. Среди них известные белорусские ведущие Денис Дудинский и Владимир Богдан. Несмотря на звездный статус некоторых участников, в конкурентной борьбе все равны. По-прежнему главный критерий жюри - свободное владение английским языком. Кроме того, потенциальные ведущие работают на камеру. Свобода и раскованность перед объективом также повлияет на решение экспертов.