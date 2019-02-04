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В Белтелерадиокомпании заканчивается прослушивание кандидатов для участия в "Евровидении"

За право представить Беларусь в формате живого звука борются более ста вокалистов. Оценивает их фокус-группа из девяти экспертов.

Имена десяти финалистов объявят вечером в "Панораме". Победитель, который отправится в Тель-Авив в мае, определится по итогам гала-концерта.

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