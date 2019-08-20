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В Белтелерадиокомпании завершилось прослушивание участников национального отбора на детское "Евровидение"
Буквально полчаса назад в Белтелерадиокомпании завершилось прослушивание участников национального отбора на детское "Евровидение".
В студии "600 метров" юные таланты представили свои композиции профессиональному жюри. В составе судейской коллегии музыканты, композиторы, участники "Евровидения" прошлых сезонов, продюсеры. Согласно положению конкурса, отборочный тур прошел в режиме живого звука в сопровождении фонограммы с музыкой и бэк-вокалом, не дублирующим солирующий голос. Всего на адрес медиахолдинга поступило 44 заявки. Среди кандидатов как сольные исполнители, так и коллективы. По итогам прослушивания судьи определят от семи до десяти финалистов. Их имена станут известны сегодня в 19-часовых новостях.
Счастливчики примут участие в итоговом гала-концерте. Он пройдет не позднее 27 сентября. Победитель проекта будет определен по итогам голосования зрителей и жюри. Напомним, лидер представит нашу страну на детском "Евровидении" 24 ноября в польской Гливице.
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