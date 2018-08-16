В Белтелерадиокомпании завершился кастинг ведущих детского "Евровидения"

Из сотни видеозаявок в адрес Макаенка, 9 выбрали чуть более 30 кандидатов в разных возрастных категориях. Многие приехали на телепробы из других городов и не только внутри страны. Отбор проходил в самой большой студии медиахолдинга в режиме прямого эфира. Претендентов просили много импровизировать. Главный критерий - свободное владение английским языком, а также умение держаться перед объективами. Конкурсанты работали на камеру высокой четкости. На основе этого видео эксперты будут принимать окончательное решение.