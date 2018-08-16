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В Белтелерадиокомпании завершился кастинг ведущих детского "Евровидения"
Они рвутся к миллионам телезрителей. В Белтелерадиокомпании час назад завершился кастинг ведущих детского "Евровидения".
Из сотни видеозаявок в адрес Макаенка, 9 выбрали чуть более 30 кандидатов в разных возрастных категориях. Многие приехали на телепробы из других городов и не только внутри страны. Отбор проходил в самой большой студии медиахолдинга в режиме прямого эфира. Претендентов просили много импровизировать. Главный критерий - свободное владение английским языком, а также умение держаться перед объективами. Конкурсанты работали на камеру высокой четкости. На основе этого видео эксперты будут принимать окончательное решение.
На отбор из Мальты приехал шоу-директор конкурса Гордон Бонелло. Именно он будет следить за сценической подготовкой ведущих к шоу. Претендентам предложили выучить приветственный монолог - скрипт конкурса прошлого года, а также диалог. Пары потенциальных ведущих формировали произвольно. Результаты обора узнаем совсем скоро.
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