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В Большом театре Беларуси 15 октября будут "сотворять мир"
"Сотворять мир" Елизарьева будет новый Адам. Сегодня в "Большом" - показ легендарного балета на музыку Петрова. Первое исполнение Адама - за ведущим мастером сцены Константином Белохвостиком.
Выпускник белорусской Академии музыки с этого сезона - ведущий солист балета Большого театра. Он уже знаком с "языком танца" мэтра Валентина Елизарьева - исполнял в его авторских прочтениях Ромео, Принца из "Щелкунчика", был Зигфридом в "Лебедином озере", а скоро ждет и партия поэта в "Кармине Буране". Ева же снова - Хитрова. На неделе ведущие артисты станцевались.
Сегодня вечером покажут платиновые постановки народного артиста СССР и Беларуси Валентина Елизарьева. А в среду на сцене театра в честь мастера разольется "Лебединое озеро".
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