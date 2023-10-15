В Большом театре Беларуси 15 октября будут "сотворять мир"

"Сотворять мир" Елизарьева будет новый Адам. Сегодня в "Большом" - показ легендарного балета на музыку Петрова. Первое исполнение Адама - за ведущим мастером сцены Константином Белохвостиком.

Выпускник белорусской Академии музыки с этого сезона - ведущий солист балета Большого театра. Он уже знаком с "языком танца" мэтра Валентина Елизарьева - исполнял в его авторских прочтениях Ромео, Принца из "Щелкунчика", был Зигфридом в "Лебедином озере", а скоро ждет и партия поэта в "Кармине Буране". Ева же снова - Хитрова. На неделе ведущие артисты станцевались.

