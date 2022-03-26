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В Большом театре Беларуси балетная премьера: кто станцует "Спящую красавицу"?
В Большом театре Беларуси 26 марта балетная премьера - "Спящая красавица". В преддверии Дня театра за обновленной судьбой Авроры на пуантах следил заполненный зал театра. Почему сказку были вынуждены убрать из афиши на полгода?
О закулисье премьеры репортаж Лидии Заблоцкой.
Случится ли чудо снова? Спящую красавицув пятый раз разбудят поцелуем на глазах у тысячи зрителей. Всемирно известная Аврора впервые уколола себя здесь веретеном в 1954-м. И теперь стабильно раз в 20 лет наступает на одни и те же балетные грабли.
Народная артистка Беларуси Ирина Еромкина станцует "Спящую красавицу"
"Засыпать" на пуантах приме Еромкиной. Железной леди театра снова 16. Кроме нежности в образе, в обязанностях тройка сложнейших парных па-де-де.
Она технически и физически считается одним из сложнейших образов. То состояние, в котором Аврора появляется на сцене, - нужно сразу искриться, гореть. Ее все радует, и ей кажется, что мир только прекрасен. Она находится среди добра.
Розовые очки Авроры буквально фурией снесет Карабос. Здесь все по классике: злая фея нарушит неспешный бал в стиле барокко. "Спящая красавица"собирает в своем вручную расписанном дворце более 330 персонажей. Начало действа доверили дебютанткам большого балета - учащимся хореографического колледжа.
Реверанс балетмейстеру Петипа лично от мастера Елизарьева. Гуру балета Беларуси не стал портить вечное достояние человечества новыми па-рисунками и поставил запрет на бытовую пантомиму.
Я постарался сделать эту версию более современной в плане восприятия. Сейчас длинные спектакли не смотрят. Этот спектакль - три с половиной часа чистой музыки. Считайте, три антракта - и это вечер в пять часов. Не каждый может себя задержать в театре в пять часов. Спектакль имеет мощную динамику.
Пришлось убрать в стол и несколько нотных эпизодов. Не в обиду одиннадцати часам творения Чайковского. Из всего музыкального обилия скомпоновали привычный вариант для театров, который буквально придаст лоск всему действу.
Нам удалось вернуть па-де-карт. Это камни, золото, бриллианты, сафпиры. Этот красивый танцевальный номер удалось вернуть со всеми вариациями. Это такое достижение.
Роскошный блеск километров тюля, которым обернули буквально весь спектакль-легенду. Только одной пачке 16 метров ткани. Шесть десятков эскизов от народного художника России Окунева. Украшает "Спящую красавицу" не только костюмами, но и световыми изысками в третий раз.
Вячеслав Окунев, художник-постановщик, народный художник России:
На завтра квитка не урвать: возвращение гения Чайковского так впечатлило ценителей искусства на пуантах.
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