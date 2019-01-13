По традиции в Старый Новый год в Большом театре оперы и балета пройдет Большой новогодний бал. Астрологический салон, ожившие статуи и княжеские игры. Лейтмотивом 10-го юбилейного вечера станет роман Гастона Леру "Призрак оперы". Совершить путешествие во времени и закружиться в венском вальсе предлагают всем желающим. Главное условие - соблюдение дресс-кода. Это вечерние платья в пол и смокинги. В полночь участников бала ждет тематический концерт от главного режиссера театра Михаила Панджавидзе. По традиции в рамках бала лучшим артистам Большого театра Беларуси вручат Новогоднюю театральную премию. Выберут лучших солистов оперы и балета, а также оркестра и хора.