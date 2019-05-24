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В Большом театре оперы и балета - день открытых дверей

Большой театр раскрывает закулисные тайны. Сегодня в Театре оперы и балета день открытых дверей. Любой желающий может попасть на открытую репетицию оркестра, послушать выступления солистов оперы, поучаствовать в театральных викторинах, а также увидеть выступления чемпионов мира на инвалидных колясках. Как бонусы - фотозоны с барабанами и мастер-классы. Открыта запись на мини-уроки по игре на ударных инструментах и вокалу.

Вход в Большой сегодня без билетов, кроме вечернего спектакля. В прошлом году увидеть Театр оперы и балета изнутри пришли рекордные 4 тысячи гостей.

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